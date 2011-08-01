Spotify, milyonlarca kullanıcısına sunduğu özelleştirilebilir çalma listeleriyle müzik dinleme deneyimini kişiselleştirmenin en popüler yollarından birini sunuyor. Ancak bazen sürekli erişim sağlamak istediğiniz bir çalma listesini en üste sabitlemek isteyebilirsiniz. Neyse ki Spotify bu işlemi yapmanıza olanak tanıyor. Dilerseniz, Spotify çalma listesi sabitleme adımlarını birlikte öğrenelim.

Spotify'da Çalma Listesi Nasıl Sabitlenir?

Spotify uygulamasına giriş yapın. Sol menüde yer alan "Kitaplığın" adlı bölümüne gelin. Sabitlemek istediğiniz çalma listesini bulun ve sağ tıklayın. Seçenekler arasında yer alan "Çalma listesini sabitle" seçeneğine tıklayarak, çalma listenizi kitaplığınızın üst kısmına sabitleyebilirsiniz.

Spotify, çalma listelerini sabitleme özelliği ile sık sık dinlediğiniz listelere daha kolay erişim sağlamanızı mümkün kılıyor. Dolayısı ile favori listelerinizi en üste sabitleyerek, müzik deneyiminizi daha düzenli hâle getirebilirsiniz.