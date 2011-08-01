Spotify, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek için farklı içerik filtreleme ayarları sunar. Bu ayarlardan biri de "sansürsüz içerik izni" seçeneğidir. Bu özelliği kapalı konuma getirmek, sansürsüz içerik barındıran şarkıları ve podcast'leri engeller. Ancak bazen bu ayar, farkında olunmadan aktif kalabiliyor. Peki, bu sansürsüz içerik izni tamamen nasıl kapatılır? Hemen öğrenelim.

AYRICA: Spotify'da "Yakınlaştırma Seviyesi" Nasıl Değiştirilir?

Spotify'da Sansürsüz İçerik İzni Nasıl Kapatılır?

Spotify uygulamasını açın. Sağ üstten Profil > Ayarlar yolunu izleyin. Sansürsüz içerik bölümüne gelin. "Sansürsüz içeriğe izin ver" adlı başlığın yanında yer alan onayı kaldırarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Spotify, kişiselleştirilmiş içerik deneyimi sunarken, kullanıcılarına içerik filtreleme kontrolü de vermektedir. Yukarıdaki adımları izleyerek, sansürsüz içeriğe erişimi kolayca kapatabilirsiniz. Spotify deneyiminizi daha kontrollü hâle getirmek için bu ayarı belirli aralıklarla gözden geçirmenizde fayda var.