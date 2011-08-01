Spotify'da dilediğiniz gibi kişisel çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Peki, bu çalma listelerine yeni bir şarkıyı nasıl eklersiniz? Aşağıdaki adımları izleyerek, Spotify'da çalma listesine şarkı ekleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Spotify'da Çalma Listesi Nasıl Oluşturulur?

Spotify'da Çalma Listesine Şarkı Nasıl Eklenir?

Öncelikle, Spotify uygulamasını açın. Eklemek istediğiniz şarkıyı bulun. Şarkının sağ tarafındaki "..." (diğer seçenekler) simgesine tıklayın. Açılan menüdeki "Çalma listesine ekle" seçeneğine tıklayın. Var olan bir çalma listesini seçin veya yeni bir çalma listesi oluşturarak, istediğiniz şarkıyı ilgili çalma listesine ekleyebilirsiniz.

Spotify, çalma listeleri sayesinde müzik zevkinizi tam anlamıyla yansıtmanıza imkân tanımaktadır. İster motivasyon dolu bir antrenman listesi, ister sakin bir akşam yürüyüşü için slow şarkılar ekleyin; yukarıdaki adımları takip ederek çalma listelerinizi dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.