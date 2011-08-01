Spotify, sevdiğiniz şarkıları bir araya getirerek kendi çalma listelerinizi oluşturmanıza imkân tanımaktadır. Bu listeler sayesinde ruh halinize ya da tarzınıza uygun bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Peki, Spotify'da çalma listesi nasıl oluşturulur?

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Spotify'da Çalma Listesi Nasıl Oluşturulur?

Spotify uygulamasını açın. Sol menüde yer alan "+" (artı) butonuna tıklayın. Açılan seçenekler arasındaki "Çalma listesi" seçeneğine tıklayarak, çalma listesini oluşturabilirsiniz.

Spotify'da çalma listesi oluşturmak, müzik keyfini kişiselleştirmenin en iyi yollarından biridir. Kendi listelerinizi oluşturarak hem duygularınıza uygun bir atmosfer yaratabilir hem de dinlediğiniz müzikleri daha düzenli bir şekilde organize edebilirsiniz.