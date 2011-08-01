Spotify, kullanıcılarına farklı ses kalitesi seçenekleri sunarak dinleme deneyimini kişiselleştirme imkânı tanımaktadır. Uygulama üzerinden "Normal", "Yüksek" ve "Çok Yüksek" gibi farklı kalite seviyeleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

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Spotify Dinleme Kalitesi Nasıl Değiştirilir?

Spotify uygulamasını açın. Sağ üstten Profil > Ayarlar yolunu izleyin. Ses kalitesi bölümüne gelin. "Dinleme kalitesi" adlı başlığın yanında yer alan açılır menüden dilediğiniz ses kalitesi seviyesini seçebilirsiniz. "Çok Yüksek" seçeneği ise yalnızca Spotify Premium abonelerine açıktır.

Spotify, dinleme kalitesi konusunda kullanıcılarına esneklik sunan bir uygulamadır. Kulak zevkinize uygun olanı seçerek, daha keyifli bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz.