Spotify'da bir şarkı bittikten sonra benzer bir şarkının otomatik olarak çalmasını istiyorsanız, otomatik çalma özelliğini aktifleştirmeniz yeterlidir. Bu ayar sayesinde, dinlediğiniz şarkılar sona erdiğinde Spotify, zevkinize uygun benzer şarkıları kendiliğinden çalmaya devam edecektir.

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Spotify Otomatik Çalma Özelliği Nasıl Açılır?

Spotify uygulamasını açın. Sağ üstten Profil > Ayarlar yolunu izleyin. Otomatik çalma bölümüne gelin ve bu seçeneği aktif ederek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Spotify deneyiminizi daha verimli kılan bu özelliği mutlaka denemenizi öneririz. Özellikle yeni müzikler keşfetmek isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı olan bu seçenek, dinleme zevkinizi zenginleştirir ve dinlediğiniz şarkılar dışında da, beğeneceğiniz şarkılara ulaşmanızı sağlar.