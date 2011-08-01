Spotify, dinlediğiniz şarkıları daha sonra daha hızlı açmak için cihazınızda önbellek alanında saklar. Ancak bu alan zamanla dolabilir ve uygulamanın yavaşlamasına ya da cihazınızda yer kaplamasına neden olabilir. Spotify önbelleğini silmek ise oldukça kolay bir işlemdir. Dilerseniz, nasıl yapıldığını hemen öğrenelim.

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Spotify Önbelleği Nasıl Silinir?

Spotify uygulamasını açın. Sağ üstten Profil > Ayarlar yolunu izleyin. Depolama bölümüne gelin. İlgili bölümde yer alan "Önbellek" başlığının yanındaki "Önbelleği temizle" butonuna tıklayın. Ardından, önbellek silme işlemini onaylayarak, uygulamanın önbelleğini temizleyebilirsiniz.

Spotify'ı daha verimli kullanmak, donmaların ve gecikmelerin önüne geçmek ve cihaz performansını korumak adına önbellek temizleme işlemini zaman zaman yapmanız faydalı olabilir. Yukarıdaki adımlar sayesinde bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.