Bugün sahip olduğumuz doğuştan hiçbir şey için kendi emeğimiz söz konusu olmadı. Bunlar için hiçbir şekilde ücret de ödemedik, karşılık da vermedik. Verebilecek kimsenin de gücü yoktur. Çünkü DNA dediğimiz olguya müdahale edebilmek veya bunu bizim şekillendirmemiz imkânsıza yakın. Gelelim, konumuza...

AYRICA: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü

Special Books by Special Kids (Farkındalık Kanalı)

YouTube'da farkındalık kanalları arasında dolaşırken, süper ötesi bir kanala denk geldim. Chris Ulmer adlı bir genç tarafından kurulan bu kanal, çeşitli sendromlara sahip, fiziksel veya mental açıdan zor zamanlardan geçen insanlarla sohbetler yayımlıyor. Yani engelli insanların da, diğer herkes gibi olduğuna dikkat çeken mükemmel bir kanal olduğuna inanıyorum.

Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çeken ve engellilerin haklarını savunmak için azami seviyede emek verilmesi gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatan bu kanalın kurucusuna ve ekibine çok teşekkür ederiz.

Adres: Special Books by Special Kids