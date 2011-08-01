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Samsung Galaxy S20 Serisi Temmuz Güncellemesine Başladı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:45 - Tarih: 06 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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Galaxy S20Bugün itibarıyla Almanya'da Galaxy S20 serisi kullanıcıları, temmuz güvenlik yaması güncellemesini almaya başladı. Diğer bölgelerde ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmayan güncelleme, LTE modelleri için G98xFXXU8DUF9; 5G modeller için de G98xBXXU8DUF9 versiyon numarasıyla yayınlandı. Yeni gelen güncellemede Android Auto çökme sorunu için düzeltmenin de yer aldığı söyleniyor.

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