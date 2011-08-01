Samsung Galaxy S20 Serisi Temmuz Güncellemesine Başladı

Bugün itibarıyla Almanya'da Galaxy S20 serisi kullanıcıları, temmuz güvenlik yaması güncellemesini almaya başladı. Diğer bölgelerde ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmayan güncelleme, LTE modelleri için G98xFXXU8DUF9; 5G modeller için de G98xBXXU8DUF9 versiyon numarasıyla yayınlandı. Yeni gelen güncellemede Android Auto çökme sorunu için düzeltmenin de yer aldığı söyleniyor.

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