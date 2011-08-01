Samsung Galaxy S20 ailesine şaşırtan zam haberi geldi. 6 Mart'ta satışa çıkacak olan akıllı telefonlardan Galaxy S20 ve Galaxy S20 Ultra modellerinin ön sipariş fiyatlarında artışa gidildi. Tanıtım haberlerini yaptığımızda Galaxy S20 için 7.779 TL, Galaxy S20 Plus için 9.299 TL, Galaxy S20 Ultra için ise 11.999 TL fiyat etiketleri açıklanmıştı.

Samsung Galaxy S20 Ailesine Zam Yapıldı

Yeni yapılan zamla birlikte Galaxy S20 Plus fiyatı değişmezken, Galaxy S20 8.299 TL ve Galaxy S20 Ultra ise 12.499 TL oldu. Yani iki modele 500 TL'lik zam yapıldı.

Ayrıca Galaxy S20 Plus veya Galaxy S20 Ultra modelini satın alan kullanıcılara, 899 TL fiyata sahip olan yeni Galaxy Buds Plus kulaklığın hediye edileceğini de belirtelim.