Xiaomi markasının yeni tanıtılan akıllı telefonu Redmi Note 9 Pro Max ile Redmi Note 8 Pro kamera testiyle karşımızda. The Rajs Tech isimli YouTube kanalı tarafından yapılan testte, Redmi Note 9 Pro Max modelinin daha iyi performans sergilediği görülüyor. Akıllı telefonların kamera performanslarının nasıl olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki test videosunu izleyebilirsiniz.
Redmi Note 9 Pro Max ve Redmi Note 8 Pro Kamera Testi (Video)
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:32 - Tarih: 13 Mart 2020 - Yorum: 0
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