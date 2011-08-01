Redmi Note 9 Pro Max ve Redmi Note 8 Pro Kamera Testi (Video)

Xiaomi markasının yeni tanıtılan akıllı telefonu Redmi Note 9 Pro Max ile Redmi Note 8 Pro kamera testiyle karşımızda. The Rajs Tech isimli YouTube kanalı tarafından yapılan testte, Redmi Note 9 Pro Max modelinin daha iyi performans sergilediği görülüyor. Akıllı telefonların kamera performanslarının nasıl olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki test videosunu izleyebilirsiniz.

Redmi Note 9 Pro Max ve Redmi Note 8 Pro Kamera Testi