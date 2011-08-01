Galaxy A51 ve Redmi Note 8 Pro Kamera Testi (Video)

Samsung markasının yeni orta segmenti Galaxy A51 ile Xiaomi Redmi Note 8 Pro, kamera testi ile karşımızda. Kamera testinde Galaxy A51 modelinin daha doğal fotoğraf performansı sergilediğini görüyoruz. Düşük ışıkta ise Redmi Note 8 Pro’nun öne çıktığı görülüyor. Bu akıllı telefon modellerinden birini almadan önce kamera performanslarını merak ediyorsanız, aşağıdaki kamera testi videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Galaxy A51 ve Redmi Note 8 Pro Kamera Testi