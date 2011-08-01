Realme, İlk Monitörü RMV2201'i Tanıttı: Özellikleri ve Fiyatı

Hindistan’da düzenlenen etkinlik kapsamında Realme markası, sektöre sunacağı birçok ürününü tanıttı. Bu ürünlerin arasında monitör pazarına gireceğini daha önce duyurmuş olan Realme’nin ilk monitörü de var. Flat Monitor Full HD adı altında tanıtılan cihaz oldukça etkileyici görünüyor.

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Realme Flat Monitor Full HD Özellikleri ve Fiyatı

1920 x 1080 piksel çözünürlükle beraber 23.8 inç ekran boyutuna sahip olan cihaz, çerçevesiz ince panelleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca 75 Hz yenileme hızı, 8ms tepki süresi, maksimum 250 nit parlaklık değeriyle iddialı bir monitör olmayı hedefliyor.

Flat Monitor Full HD’nin kalınlığı ise 6.9 mm. Modelin %100 sRGB renk gam desteğini de söylememiz gerekiyor. Cihazın bağlantı noktalarının ise; DC, VGA, HDMI 1.4 ve DisplayPort USB Type-C olduğunu belirtelim. Arkadan aydınlatması da bulunan monitörün, bütün bu özelliklerin yanında, kamera ve 3.5 mm kulaklık girişi yok.

Önümüzdeki günlerde Hindistan’da satışa sunulması beklenen monitörün fiyatı ise 238 dolar.