Dell Alienware, 480Hz Panelli İki Yeni Dizüstü Modelini Duyurdu

Dell, oyun bilgisayarları markası Alienware’in 480Hz’a ulaşan M17 R5 ve X17 R2 dizüstü bilgisayar modelini duyurdu. 17 inç’lik bir panele sahip olan bu iki model, oyun dünyasında lider olmayı hedefliyor. FHD (1920 x 1080) 480Hz ekran panelleri, 3ms hızlı tepki süresi, oyun kullanıcılarının yepyeni bir ekran teknolojisi ile tanışmasını sağlayacak. Daha akıcı animasyonlar, sistem gecikmesinin önlenmesi, hızlı aksiyon alınması gereken oyunların hızlı oynanması gibi, hızlandırılmış ekran paneli sayesinde oynanan oyunlar daha keyifli olacak.

Dell tarafından duyurulan M17 R5 ve X17 R2, AMD Advantage programı içerisinde yer alıyor. Program beraberinde dahili ve harici ekran kartı arasındaki dinamik güç geçişlerini, oyun oynama performansını ve oyun grafik sistemlerinden yararlanmayı artırıyor.

AMD SmartAccess Graphics ile birlikte, daha hızlı daha akıcı oyun kullanımı sağlanıyor ve böylelikle pilden de tasarruf ediliyor. FreeSync Premium, SmartShift Max, Smart Access Memory bu iki ürünle birlikte gelen özellikler arasında.

Her ne kadar yüksek hızda bir oyun bilgisayarı olsa da, 480Hz bazı eski oyunlarda kullanılamayabiliyor. Ancak hızlı tepki almak, oyun grafiklerinden yararlanmak, yüksek teknolojili ekran panelinden faydalanmak isteyen kullanıcılar için, bilgisayarların başlangıç fiyatı $1,599 ve $2,249 olarak belirlenmiş durumda.