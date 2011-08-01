Rami Malek'in Yeni Filmi The Amateur'dan İlk Fragman Yayınlandı

Hollywood’un başarılı oyuncusu Rami Malek, yeni casusluk gerilim filmi The Amateur ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 20th Century Studios, merakla beklenen filmden ilk fragmanı yayınladı. Bu fragmanla birlikte, filmin özellikle İstanbul’da geçen sahneleri dikkat çekiyor. Evet, yanlış duymadınız! The Amateur, Türkiye’nin de dahil olduğu farklı coğrafyalarda çekildi ve bu, filme ayrı bir derinlik kazandırdı.

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"The Amateur" Film Konusu

Film, Londra’da yaşanan bir terör saldırısında eşini kaybeden CIA kod çözücüsü Charles Heller’ın hikâyesini anlatıyor. Heller, hem zekâsı hem de içe dönük kişiliğiyle tanınan bir karakter. Ancak bu trajedi, onu bambaşka bir yola sürüklüyor. Üstlerinin engellemeleri nedeniyle eşinin katillerinin peşine düşme fırsatını kaybeden Heller, meseleyi kendi yöntemleriyle çözmeye karar veriyor.

Hikâye, Heller’ın bu süreçte nasıl bir dönüşüm geçirdiğini ve dünyanın dört bir yanına yayılan tehlikeli bir intikam yolculuğunu gözler önüne seriyor. Filmde, Heller’ın elindeki istihbarat bilgilerini nasıl kullandığını ve hayatta kalma mücadelesini izlerken gerilim tırmanıyor.

Rami Malek’e bu filmde eşlik eden oyuncu kadrosu adeta bir yıldızlar geçidi. Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez ve Danny Sapani gibi isimler, filme farklı bir boyut katıyor. Kadrodaki uyum, fragmandan bile hissediliyor.

Filmin yönetmen koltuğunda, daha önce “Slow Horses” ve “Black Mirror” gibi yapımlarla adından söz ettiren James Hawes oturuyor. Senaryo ise Robert Littell’in aynı adlı romanından uyarlanmış. Ken Nolan ve Gary Spinelli’nin kaleme aldığı senaryo, edebiyat ve sinema arasında başarılı bir köprü kuracak gibi görünüyor.

"The Amateur" Film Fragmanı

Merakla beklenen bu film, 11 Nisan 2025 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Şimdiden yılın en iddialı yapımları arasında gösterilen "The Amateur", aksiyon ve gerilim severler için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.