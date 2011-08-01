Sekizinci Film "Mission: Impossible - The Final Reckoning" Duyuruldu!

Tom Cruise, Mission: Impossible serisinin sekizinci filmi için beklenen büyük duyuruyu nihayet gerçekleştirdi. "Mission: Impossible – The Final Reckoning" adıyla gelecek bu yeni film, 23 Mayıs 2025’te sinemaseverlerle buluşacak. Ethan Hunt rolüyle akıllarımıza kazınan Cruise, bu filmde de aynı karakterle aksiyon dolu bir maceranın kapısını aralayacak.

Filmle ilgili henüz çok fazla detay paylaşılmış değil, ancak fragman bile heyecan yaratmak için yeterli oldu. Bir süredir hayranların sabırsızlıkla beklediği bu yeni film, hikâyeye güçlü bir final havası katacak gibi görünüyor. Tom Cruise’un Ethan Hunt karakteriyle beyaz perdeye veda etme ihtimali hayranlar arasında merakla tartışılıyor. Üstelik Cruise’un da seriye olan tutkusu biliniyor, bu yüzden final fikri bile şimdiden herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

Cruise’un dublörsüz gerçekleştirdiği sahnelerle tanınan Mission: Impossible serisi, aksiyon sinemasının zirvesini temsil ediyor. Bu son filmde de bol bol nefes kesici sahne izleyeceğimiz kesin gibi.

Mission: Impossible - The Final Reckoning Fragman İzle