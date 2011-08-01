macOS kullanıcıları için geliştirilen QuitAll uygulaması, tüm açık uygulamaları hızlıca kapatmaya yarayan pratik bir uygulamadır. Ancak bu hız ve pratiklik sadece menü çubuğu üzerinden değil, aynı zamanda klavye kısayolları sayesinde de sağlanabilir. Peki, QuitAll uygulamasında klavye kısayolları nasıl değiştirilir? Dilerseniz, adım adım öğrenelim.

AYRICA: QuitAll Uygulamasında "Çıkış Yapma Yöntemi" Nasıl Değiştirilir?

QuitAll Uygulamasında "Klavye Kısayolları" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle QuitAll uygulamasını açın. Sağ alt kısımda yer alan seçenekler simgesine tıklayın ve açılır menüden de "Settings" sekmesine tıklayın. Açılan penceredeki “Shortcuts” bölümüne girin. İlgili sayfada yer alan, “Activate menu”, “Quit all” ve “Force quit all” adlı seçenekleri aktif ederek, klavye kısayollarını belirleyebilirsiniz.

QuitAll uygulamasında klavye kısayollarını değiştirmek, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmenin en kolay yollarından biridir. Bu sayede uygulamaları kapatma sürecinizi hızlandırabilir ve tamamen kendi alışkanlıklarınıza göre ayarlayabilirsiniz.