macOS kullanıcıları için geliştirilen QuitAll uygulaması, aynı anda birden fazla uygulamayı hızlıca kapatma imkânı sunuyor. Özellikle birden fazla uygulama üzerinde çalışan kullanıcılar için büyük zaman kazandırır. Ancak, uygulamaları kapatırken hangi yöntemin kullanılacağı da oldukça önemlidir. Çünkü bu tercih, verilerin korunması ya da donmuş uygulamaların hızla kapatılması gibi durumlarda doğrudan etkili olur. QuitAll, iki farklı çıkış yöntemi sunar: Normal Quit ve Force Quit. Dilerseniz, bunları detaylı olarak inceleyelim.

"Normal Quit" Nedir?

Normal Quit, macOS’te uygulamayı standart yöntemle kapatma işlemidir. Uygulamanın açık dosyaları veya işlemleri varsa, kapanmadan önce size bildirim verebilir. Veri kaybı yaşanmasını önlemek için genellikle Normal Quit tercih edilmektedir.

"Force Quit" Nedir?

Force Quit, uygulamayı anında kapatır ve arka planda çalışan tüm işlemleri durdurur. Uygulama yanıt vermediğinde veya donduğunda bu yöntem işe yarar. Ancak, kaydedilmemiş veriler varsa kaybolma riski vardır.

QuitAll Uygulamasında "Çıkış Yapma Yöntemi" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle QuitAll uygulamasını açın. Sağ alt kısımda yer alan seçenekler simgesine tıklayın ve açılır menüden de "Settings" sekmesine tıklayın. Açılan pencerede yer alan "Default" adlı açılır menüden "Normal quit" ve "Force quit" arasından seçim yapabilirsiniz.

Kısacası, eğer uygulamaların düzgün kapanmasını ve veri kaybı yaşamamayı istiyorsanız Normal Quit, donmuş uygulamaları hızlıca kapatmak içinse Force Quit seçeneğini tercih edebilirsiniz.