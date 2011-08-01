Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

QuitAll Uygulamasında "Finder" Seçeneği Nasıl Eklenir?

Tarih: 21 Ağustos 2025

QuitAllQuitAll uygulamasında bazı uygulamalar varsayılan olarak liste dışı durumdadır. Finder da bunlardan biridir. Finder’ı listeye dahil etmek için yapmanız gereken basit bir ayar var. Aşağıdaki adımlarla Finder'ı QuitAll menüsüne ekleyebilirsiniz.

  1. Öncelikle QuitAll uygulamasını açın.
  2. Sağ alt kısımda yer alan seçenekler simgesine tıklayın ve açılır menüden de "Settings" sekmesine tıklayın.
  3. Açılan pencerede yer alan “Extras” adlı bölümdeki “Include Finder Windows in list” seçeneğini aktif ederek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, bu işlemi tamamladıktan sonra QuitAll menüsüne tekrar göz attığınızda Finder'ın da uygulama listesine eklendiğini göreceksiniz. Artık Finder'ı da tıpkı diğer uygulamalar gibi kapatabilirsiniz.


