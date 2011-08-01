macOS üzerinde uygulamaları topluca kapatmayı sağlayan QuitAll, kullanıcılara bazı özel seçenekler ekleme imkânı da sunuyor. Bu seçeneklerden biri de "Çöp Sepeti" eklemektir. Böylece QuitAll üzerinden yalnızca uygulamaları kapatmakla kalmaz, aynı zamanda çöp kutusunu da kolayca boşaltabilirsiniz.

QuitAll Uygulamasında "Çöp Sepeti" Nasıl Eklenir?

Öncelikle QuitAll uygulamasını açın. Sağ alt kısımda yer alan seçenekler simgesine tıklayın ve açılır menüden de "Settings" sekmesine tıklayın. Açılan pencerede yer alan “Extras” adlı bölümdeki “Include Empty Trash in list” seçeneğini aktif ederek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

QuitAll’a çöp sepeti eklemek, bilgisayar kullanımınızı daha pratik hâle getirebilir. Özellikle düzenli olarak çöp kutusunu boşaltmayı alışkanlık hâline getiren kullanıcılar için bu özellik oldukça faydalı olacaktır.