Apache performansını artırmak için .htaccess kapatmak mümkündür. Ancak buna ek olarak, kullandığınız sunucuda da belki .htaccess kullanımı kapatılmış olabilir. Bu durumda, WordPress'in default .htaccess kurallarını, Apache'nin httpd.conf dosyasına uyumlu bir hâle getirerek de, aksiyon almanız mümkündür.

AYRICA: Plesk'te "phpinfo" Sayfası Nerededir? Nasıl Görüntülenir?

Plesk'te WordPress .htaccess Kurallarını httpd.conf Dosyasına Taşımak

Örneğin, Plesk'te bu işlemi gerçekleştirmek için, aşağıdaki kodlardaki kırmızı alanı kendi domain adresinize göre güncelleyerek, alan adınızın Apache & nginx Settings bölümünde yer alan Additional Apache directives başlığı altındaki iki kutucuğa ekleyerek, kayıt etmeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, WordPress .htaccess kuralları sorunsuz olarak çalışacaktır.