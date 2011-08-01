Birçok CMS (İçerik Yönetim Sistemi) .htaccess dosyasını kullanır. Ancak Apache'nin sürekli .htaccess dosyasına istek yapmasını istemiyorsanız ve göreceli olarak da performansı artırmak adına, .htaccess kapatmak isteyebilirsiniz.

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Plesk'te Domain için .htaccess Kapatma Nasıl Yapılır?

Plesk'te bu işlemi yapmak için, alan adınızın Apache & nginx Settings bölümünde yer alan "Additional Apache directives" başlığı altındaki iki kutucuğa da aşağıdaki kodları, kırmızı alanı kendi alan adınıza göre değişim sağlayarak, eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle ilgili alan adınız için .htaccess tamamen kapalı olacaktır. Bu şekilde ilgili .htaccess kurallarınızı ise, Apache'nin httpd.conf dosyasına eklemeyi düşünebilirsiniz.