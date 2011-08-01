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Plesk'te MariaDB Sürümü (Versiyonu) Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:35 - Tarih: 20 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Plesk'te MariaDB Sürümü (Versiyonu) Öğrenme Nasıl Yapılır?Açık kaynak kodlu ve oldukça da performanslı bir veritabanı sunucusu olan MariaDB, günümüzde birçok büyük çaplı web sitesi tarafından da tercih edilmektedir. Ancak elbette, güvenlik ve performans için daima MariaDB güncel sürüm kullanmak önem arz etmektedir. Plesk MariaDB sürümü öğrenmek için ise, sol menüdeki Tools & Settings bölümüne giriş yaptıktan sonra, Database Servers bağlantısına tıklayın. Açılan sayfadaki sağ menüde yer alan, "Version" bölümünde kullanmış olduğunuz MariaDB versiyonu görüntülenecektir.

AYRICA: Plesk'te Web Sitesi Dizin Yapısını Öğrenelim (Linux)

Plesk'te MariaDB Sürümü (Versiyonu) Öğrenme Nasıl Yapılır?

Plesk'te MariaDB Sürümü (Versiyonu) Öğrenme Nasıl Yapılır?

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