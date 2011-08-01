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Plesk'te Web Sitesi Dizin Yapısını Öğrenelim (Linux)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:01 - Tarih: 15 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Plesk'te Web Sitesi Dizin Yapısını Öğrenelim (Linux)Plesk'te dizin yapısını öğrenmek zaman zaman gerekli olabildiği için önem arz ediyor. Örneğin, bir eklentiye web sitesi dizin yapısı tanımlamak gerekebilir veya bir tema içerisine de aynı şekilde... Eğer ki Linux Plesk kullanıyor iseniz, dizin yapısı oldukça kolaydır. Sunucunuzdaki alan adınızı baz alarak, örnek bir dizin yapısını hemen aşağıda paylaşıyor olacağız. İlgili kırmızı alanı, alan adınız doğrultusunda değiştirerek, dizin yapınız ile ilgili aksiyon alabilirsiniz.

AYRICA: Plesk'te "open_basedir" Güvenlik Ayarı Nasıl Yapılır?

Plesk'te Web Sitesi Dizin Yapısını Öğrenelim (Linux)

/var/www/vhosts/alanadiniz.uzantisi


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