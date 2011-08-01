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Plesk'te "open_basedir" Güvenlik Ayarı Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:58 - Tarih: 14 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Plesk'te "open_basedir" Güvenlik Ayarı Nasıl Yapılır?Plesk güvenlik ayarları eğer ki sunucu yönetimi sağlanıyor ise, oldukça önem arz ediyor. PHP'nin open_basedir adlı güvenlik özelliği ise, PHP dosyalarının hangi alanlarda çalışabileceğine yönelik kısıtlama yaparak, sitenizdeki olası bir güvenlik açığından ötürü, sunucunuzun tamamına sızılmasını engelleme konusunda yardımcı olabilmektedir. Plesk'te open_basedir ayarı yapmak için ise, alan adınızın PHP Settings bölümüne girdikten sonra, "open_basedir" adlı kutucuğa aşağıdaki parametreyi eklemeniz yeterli olacaktır. Daha sonra değişiklikleri kayıt ederek, mevcut işlemleri tamamlayabilirsiniz. İlgili parametre ve bölüme ait görsel hemen aşağıda yer alıyor.

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Plesk'te "open_basedir" Güvenlik Ayarı Nasıl Yapılır?

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Plesk'te "open_basedir" Güvenlik Ayarı Nasıl Yapılır?

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