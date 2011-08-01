Öncelikle dilerseniz, phpinfo nedir, bunu açıklıyor olacağız. PHP'nin phpinfo adlı sayfası ile, sunucuzdaki PHP ile ilgili birçok özelliğin durumunu, çalışmasını ve yapılandırma ayarlarının tümünü görüntüleyebilirsiniz. Yani PHP bazında yaptığınız değişikliklerin, sunucu tarafındaki durumunu da aynı şekilde phpinfo sayfası ile görüntüleyebilmeniz mümkündür. Plesk'te phpinfo sayfasını görüntülemek için ise, alan adınızın PHP Settings bölümüne giriş yaptıktan sonra, View the phpinfo() page bağlantısına tıklamanız yeterli olacaktır. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Plesk'te "open_basedir" Güvenlik Ayarı Nasıl Yapılır?

Plesk'te "phpinfo" Sayfası Nerededir? Nasıl Görüntülenir?