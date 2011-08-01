Plesk Obsidian sürekli geliştirilen bir yazılım olmasına rağmen, yine de spesifik güvenlik önlemleri almakta fayda var. Eğer imkânınız var ise sabit IP ile erişim kısıtlaması yapabilirsiniz. Plesk Firewall kullanımına yönelik olarak ise ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz. Dilerseniz, konumuza dönelim...

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Plesk'e normal şartlarda sunucudaki IP adresi ile port kullanmadan direkt erişim sağlanabiliyor. Yani "ana-ip-adresi/login_up.php" şeklinde giriş formu sayfası çıkıyor. Ancak eğer ki sadece IP adresi ile erişim sağlanmasın ve mutlaka port olsun istiyorsanız, Plesk Obsidian'da bu yönde bir özellik mevcuttur. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

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Plesk'te Sadece IP Adresi ile Erişimi İptal Edelim

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayalım.

2) Akabinde Customize Plesk URL bağlantısına tıklıyoruz.

3) Açılan sayfadaki No custom URLs adlı seçeneği seçelim.

4) OK adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Sonuç: Yukarıdaki işlemlerden sonra, Plesk'e bir daha tek başına IP adresi ile erişim sağlanamayacaktır. Yani Plesk Panel'e erişim sağlanır iken, IP adresi sonuna örneğin, 8443 (HTTPS) port bilgisi eklenmesi gerekecektir. Güvenlik için bu işlemleri gerçekleştirmenizin ise herhangi bir altyapısal problem yaratması söz konusu değildir. Faydalı olmasını temenni ediyoruz.