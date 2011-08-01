Plesk, doğru kullanıldığında, oldukça pratik ve işlevsel bir paneldir. Ancak stabil bir kullanım sağlanmadığında, güvenlik yapılandırmaları yapılmadığında, olası sorunlara da sebep olabilir. Plesk güvenliği için benim sizlere en önemli önerim ise, spesifik Firewall kuralları tanımlamanız yönünde olacaktır. Bilhassa sabit IP adresi kullanıyor iseniz, Plesk'in gerekli gördüğünüz portlarına Firewall ile IP kısıtlaması getirmeniz yerinde bir tercih olacaktır.

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Plesk Panel Güvenliği için Firewall Kullanımını Atlamayın

Bu şekilde, ilgili portlara farklı IP adresi ile asla erişim sağlanamayacağı için, bu durum ise plesk panel güvenliği için büyük ölçüde faydalı olacaktır. Plesk'in kullandığı tüm portların listesine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu arada, Plesk'teki "admin" kullanıcı adı en azından şu an için değiştirilemiyor. Bu yüzden güvenlik için, zor ve ezberlenmesi güç bir şifre belirlemeniz olası brute force saldırılarına yönelik de çok iyi olacaktır.

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