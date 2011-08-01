Apache, FollowSymLink özelliği aktive olduğu zaman, sembolik bağlantıları izlemektedir. Ancak bu durum, sunucunuzda birden fazla web sitesi olduğunda, olası güvenlik problemlerini de beraberinde getirebilmektedir. Bu yüzden, .htaccess dosyasında FollowSymLink parametrelerinin kullanılamaması için, bu özelliğin devre dışı bırakılması gerekir. Plesk'te FollowSymLink kapatmak için ise, alan adınızın ayar sayfasında yer alan Apache & nginx Settings bölümündeki ilgili seçeneği aktif kılmanız yeterli olacaktır. Böylelikle sunucunuz, biraz bile olsa, güvenlik açısından daha sağlıklı olacaktır. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Plesk'te DNS TXT Kaydı Ekleme Nasıl Yapılır?

Plesk'te Apache FollowSymLink Devre Dışı Bırakma Nasıl Yapılır?