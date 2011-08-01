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Plesk'te DNS TXT Kaydı Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:05 - Tarih: 30 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Plesk'te DNS TXT Kaydı Ekleme Nasıl Yapılır?Zaman zaman, alan adınız için TXT kaydı oluşturmanız gerekebilir. Bu işlemi, aktif olan bir web sitesinin alan adı panelinin DNS Zone bölümünden yapar iseniz, alan adınız ile mevcut hosting servisinizin erişiminin kopmasına neden olabilirsiniz.

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Plesk'te DNS TXT Kaydı Ekleme Nasıl Yapılır?

Plesk'te DNS TXT Kaydı Ekleme Nasıl Yapılır?

Bu yüzden, bu işlemi, sunucu yönetim paneli ile (örnek: Plesk) yapmanız oldukça sağlıklı olacaktır. Örneğin Search Console'a alan adı mülkü için kayıt olduğunuzda, Google sizden DNS TXT kaydı eklemenizi isteyecektir. İşte bu gibi işlemler için, Plesk'in DNS özelliğini kullanabilirsiniz. Plesk'te TXT kaydı oluşturmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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1) Öncelikle alan adınızın DNS Settings bölümüne girin.

Plesk'te DNS TXT Kaydı Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Ardından Add Record adlı butona tıklayın.

Plesk'te DNS TXT Kaydı Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Açılan sayfadaki Record type adlı açılır menüden TXT seçimini yapın. TXT record kutucuğuna ise TXT bilgisini yapıştırdıktan sonra, OK adlı butona tıklayarak işlemleri, sorunsuz olarak tamamlayabilirsiniz.

Plesk'te DNS TXT Kaydı Ekleme Nasıl Yapılır?

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