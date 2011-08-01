Plesk Obsidian ile ilgili olarak yararlı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Plesk'te güvenlik için zaman zaman admin log kayıtları bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. Yani panelde en son nelerin yapıldığını bu şekilde daha iyi ve detaylı gözlemlemeniz mümkündür. Plesk'te admin log kayıtlarını indirmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

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Plesk'te Admin Log Kayıtları İndirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Tools & Settings butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından Action Log bağlantısına tıklayalım.

3) Log files > Download butonu ile indirme sağlanabilmektedir.