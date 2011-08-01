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Plesk'te Admin Log Kayıtları İndirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:50 - Tarih: 29 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Plesk'te Admin Log Kayıtları İndirme Nasıl Yapılır?Plesk Obsidian ile ilgili olarak yararlı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Plesk'te güvenlik için zaman zaman admin log kayıtları bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. Yani panelde en son nelerin yapıldığını bu şekilde daha iyi ve detaylı gözlemlemeniz mümkündür. Plesk'te admin log kayıtlarını indirmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

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Plesk'te Admin Log Kayıtları İndirme Nasıl Yapılır?

Plesk'te Admin Log Kayıtları İndirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Tools & Settings butonuna tıklıyoruz.

Plesk'te Admin Log Kayıtları İndirme Nasıl Yapılır?

2) Ardından Action Log bağlantısına tıklayalım.

Plesk'te Admin Log Kayıtları İndirme Nasıl Yapılır?

3) Log files > Download butonu ile indirme sağlanabilmektedir.

Plesk'te Admin Log Kayıtları İndirme Nasıl Yapılır?

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