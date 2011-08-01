Normalde web sitenizdeki dizinlerdeki klasörler, tarayıcılar ile görüntülenebiliyor. Ancak güvenlik için, bu dizin listeleme özelliğini kapatmak çok önemlidir. Eğer ki, Plesk'te Apache'nin FollowSymLink özelliğini devre dışı bıraktı iseniz, bir dizin listeleme kapatma parametresi olan "Options All -Indexes" eklendiğinde, .htaccess dosyası hata vereceği için, web siteniz de açılmayacaktır. Dolayısı ile hem bu yönde sorun yaşamamak adına, hem de dizin listeleme kapatmak için, web sitenizin ana dizininde yer alan .htaccess dosyasına aşağıdaki parametreyi eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Plesk'te Domain için .htaccess Kapatma Nasıl Yapılır?

Plesk'te Dizin Listeleme Devre Dışı Bırakma Nasıl Yapılır?