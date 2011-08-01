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WordPress için Dizin Listeleme Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:00 - Tarih: 08 Haziran 2020 - Yorum: 0

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WordPress için Dizin Listeleme Kapatma Nasıl Yapılır?WordPress içerisinde birçok klasör ve dosya mevcut. Normal şartlarda, ziyaretçileriniz dahil herkes, dizinlerinizde bulunan dosyaları tarayıcı vasıtası ile görebilir. Bu durumda, olası saldırganlar, dizinlerinizde hangi dosyalar olduğunu ve bu dosyaların adlarını öğrenebilirler, bu bilgiyi ise kötücül amaçları için kullanabilirler. Bu yüzden de, WordPress'te dizin listelemeyi kapatmak kesinlikle çok faydalı olacaktır. Aşağıdaki kodu ise, .htaccess dosyanızın, örneğin en alt kısmına eklemeniz yeterlidir. Böylelikle kalıcı olarak dizin listeleme işlemi iptal edilmiş olacaktır. Tüm işlemler bu kadar...

AYRICA: WordPress'te "wp-admin" URL'sinin Yönlendirmelerini Kapatalım

WordPress için Dizin Listeleme Kapatma Nasıl Yapılır?

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