Apache, her log dosyası oluşturduğunda, ilgili servis de yeniden başlamaktadır. Sunucunuzda çok fazla site var ise, sürekli bu durumun yaşanması, gereksiz kaynak kullanımı ve performans bazında sorunları beraberinde getirebilmektedir. Bu yüzden, Apache'nin "Piped logs" adlı bir özelliği olup, bu özelliği aktif etmeniz durumunda, log dosyaları oluşturulduğunda, servis yeniden başlamayacağı için, gereksiz yere de kaynak kullanımı artmamış olacaktır. Plesk'te Piped logs aktif etmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu işlem, sunucu ve log performansını da büyük ölçüde artırmış olacaktır.

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Plesk'te Apache Log Performansı Artırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Tools & Settings bölümüne giriş yapıyoruz.

2) Apache Web Server bağlantısına tıklayalım ardından.

3) Piped logs adlı seçeneği aktif hâle getirip, OK adlı butona da tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz. Tüm işlemler bu kadar...