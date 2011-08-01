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Plesk Obsidian'da Oturum Süresini Artıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 00:14 - Tarih: 10 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Plesk Obsidian'da Oturum Süresini ArtıralımPlesk Obsidian ile zaman zaman, uzun süren işlemler yapıyor olabilirsiniz. Ancak maalesef ki kısa bir süre sonra oturumunuz sonlanabilir. Bu yüzden, Plesk Obsidian'daki "Session Idle Time" özelliği ile, oturum süresini yükseltebilmeniz mümkündür. Örneğin, bu süreyi 60 dakika yaparsanız, bu süre boyunca hiçbir şekilde otomatik çıkış gerçekleşmeyecektir. Plesk Obsidian ile oturum süresini artırmak için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Plesk Obsidian ile Alan Adını Kalıcı "www" Ekine Yönlendirelim

Plesk Obsidian'da Oturum Süresini Artıralım

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayın.

Plesk Obsidian'da Oturum Süresini Artıralım

2) Session Idle Time bağlantısına tıklayın.

Plesk Obsidian'da Oturum Süresini Artıralım

3) İlgili kutucuğa dilediğiniz bir süreyi girebilirsiniz.

Plesk Obsidian'da Oturum Süresini Artıralım

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