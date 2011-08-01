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Plesk Obsidian ile Alan Adını Kalıcı "www" Ekine Yönlendirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:15 - Tarih: 01 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Plesk Obsidian ile Alan Adını Kalıcı "www" Ekine YönlendirelimWordPress altyapısını kullanıyorsanız, ana URL'niz www ekine yönleniyor olabilir. Ancak görsel dosyalarında bu durum değişecektir. Çünkü Plesk'te öncelikli URL seçmedikçe, hem www'li hem de www'siz URL tarayıcılarda görüntülenebiliyor. Bizim amacımız ise sadece www ekini kullanmak ise, Plesk Obsidian ile tercih edilen URL'yi değiştirmemiz gerekmektedir. Bu işlem oldukça basit olup, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, alan adını kalıcı olarak www ekine yönlendirmek mümkün olmaktadır.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Domain Suspend Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian ile Alan Adını Kalıcı "www" Ekine Yönlendirelim

1) Öncelikle Plesk Obsidian'a giriş yapın.

2) Sol menüdeki Domains sekmesine tıklayın.

Plesk Obsidian ile Alan Adını Kalıcı "www" Ekine Yönlendirelim

3) İlgili alan adınıza tıklayın.

Plesk Obsidian ile Alan Adını Kalıcı "www" Ekine Yönlendirelim

4) Açılan sayfadaki Hosting Settings bağlantısına tıklayın.

Plesk Obsidian ile Alan Adını Kalıcı "www" Ekine Yönlendirelim

5) Preferred domain seçeneğini www.siteadi.uzantisi olarak seçin.

Plesk Obsidian ile Alan Adını Kalıcı "www" Ekine Yönlendirelim

Sonuç: Yukarıdaki işlemleri kaydederek, sonuca ulaşabilirsiniz. Bundan sonra, ne olursa olsun, alan adınıza ait URL'ye ait tüm bağlantılar, otomatik olarak www ekine yönlenecektir. Bu işlemin SEO bazında bir zararı yoktur.

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