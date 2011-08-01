Sadece Apple macOS için geliştirilen ve Photoshop alternatifi konusunda tam anlamı ile mükemmel şekilde çalışan bir program olan Pixelmator Pro ile ilgili faydalı ipuçları aktarmaya sizler için başlıyoruz. Bugün bu yöndeki ilk içeriğimizde, Pixelmator Pro yeni layer açma nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi vermek istiyoruz. İşlemlerinizde, yeni layer açmak gerekiyor ise, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: MAC için Fotoğraf Düzenleme Uygulaması: Pixelmator Pro

Pixelmator Pro Yeni Layer Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Pixelmator Pro'ya giriş yapalım.

2) Akabinde Add a new layer adlı butona tıklayalım.

3) Empty Layer adlı sekmeye tıklamamız yeterli olacaktır.

Pixelmator Pro Dersleri kapsamında kaleme almış olduğumuz bu içeriğimizde sizler için, yeni layer açma nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermeye özen gösterdik. Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz mevcut ise, hemen aşağıdaki yorum formumuz ile de sorunuzu iletebilmektesiniz.