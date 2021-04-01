Pixelmator Pro Dersleri çerçevesinde bugün sizlerle yazı ortalama nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Default olarak bir yazı yazdığınız zaman, bu yazı sola dayalı olmaktadır. Ancak dilerseniz elbette, Pixelmator Pro yazı ortalamak mümkündür. İlgili program ile Photoshop'ta yapılan birçok işlemi, daha da kolay gerçekleştirmek mümkün kılınmıştır. Yazı ortalama işlemi için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Pixelmator Pro Yazı Ortalama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Pixelmator Pro'ya giriş yapıyoruz.

2) Sonra ise Type (T) adlı butona tıklayalım.

3) Akabinde dilediğimiz bir yazıyı yazıyoruz.

4) İlgili yazıyı fare ile seçelim.

5) Sol menüdeki Center text adlı butona tıklıyoruz.

6) Gördüğünüz gibi ilgili metin ortalanmış olacaktır.

Pixelmator Pro ile ilgili olarak bu içeriğimizde sizlerle, yazı ortalama işleminin nasıl yapılabileceğini paylaşmak istedik. Bir fotoğraf üzerine veya boş bir alana text ekler iken, bunu ortalamak istiyor iseniz, yukarıdaki adımlar doğrultusunda bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz.