Pixelmator Pro, MAC için geliştirilen ve Photoshop alternatifi konusunda oldukça iddialı bir uygulama. Birçok açıdan özelleştirme imkânı sağlaması da, uygulamanın ayrı bir güzelliği olsa gerek. Örneğin, artık birçok uygulamada olan "koyu mod" özelliği, elbette Pixelmator Pro uygulamasında da mevcut. Pixelmator Pro koyu modu açmak için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Pixelmator Pro Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle uygulamaya giriş yapalım.

2) Sol üst menüden Preferences sekmesine tıklıyoruz.

3) Dark adlı seçeneği seçmemiz yeterli olacaktır.