Apple macOS için özel geliştirilen fotoğraf düzenleme uygulaması olan Pixelmator Pro ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, pixelmator pro opacity ayarı nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Bu bağlamda, dilediğiniz görselin veya arka planın opacity seviyesini artırmayı ve azaltmayı aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Tek Tıkla Arka Plan Silme Yöntemi (Pixelmator Pro)

Pixelmator Pro ile Opacity Ayarı Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili uygulamaya giriş yapıyoruz.

2) Sağ altta yer alan Opacity skalası ile değişim sağlanabilir.