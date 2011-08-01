Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Pixelmator Pro ile Opacity Ayarı Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:35 - Tarih: 28 Mart 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Pixelmator Pro ile Opacity Ayarı Nasıl Yapılır?Apple macOS için özel geliştirilen fotoğraf düzenleme uygulaması olan Pixelmator Pro ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, pixelmator pro opacity ayarı nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Bu bağlamda, dilediğiniz görselin veya arka planın opacity seviyesini artırmayı ve azaltmayı aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Tek Tıkla Arka Plan Silme Yöntemi (Pixelmator Pro)

Pixelmator Pro ile Opacity Ayarı Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili uygulamaya giriş yapıyoruz.

Pixelmator Pro ile Opacity Ayarı 1

2) Sağ altta yer alan Opacity skalası ile değişim sağlanabilir.

Pixelmator Pro ile Opacity Ayarı 2

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık