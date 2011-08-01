Pixelmator Pro ile ilgili bir önceki içeriğimizde, pixelmator pro opacity ayarı nasıl yapılır, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizlerle, pixelmator pro kenarlık ekleme nasıl yapılıyor, bu konu ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Bir resim veya arka plan için kenarlık eklemek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Pixelmator Pro ile Kenarlık Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Style adlı butona tıklıyoruz.

2) Stroke adlı özelliği açalım.

3) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.