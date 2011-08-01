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Pixelmator Pro ile Kenarlık Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:40 - Tarih: 29 Mart 2022 - Yorum: 0

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Pixelmator Pro ile Kenarlık Ekleme Nasıl Yapılır?Pixelmator Pro ile ilgili bir önceki içeriğimizde, pixelmator pro opacity ayarı nasıl yapılır, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizlerle, pixelmator pro kenarlık ekleme nasıl yapılıyor, bu konu ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Bir resim veya arka plan için kenarlık eklemek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Pixelmator Pro ile Kenarlık Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Style adlı butona tıklıyoruz.

Pixelmator Pro ile Kenarlık Ekleme 1

2) Stroke adlı özelliği açalım.

Pixelmator Pro ile Kenarlık Ekleme 2

3) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Pixelmator Pro ile Kenarlık Ekleme 3

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