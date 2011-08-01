Son dönemlerde ülkemizde, Pinterest oldukça fazla kullanılıyor oldu. Çünkü, insanlar görseller ile kendini ifade etmeyi, paylaşımlar yapmayı oldukça seviyor demek yanlış olmaz. Pinterest takipçi artırmak ise imkânsız değil. Yalnızca yapılması gerekenler var ve bunların düzenli, sürdürülebilir bir şekilde yapılması önem arz ediyor. Biz de sizler için bugün, pinterest takipçi artırma yolları konusunda önemli olabileceğini düşündüğümüz beş önemli noktanın altını çizmek istiyoruz.

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Pinterest Takipçi Artırmak için 5 Önemli Nokta

1. Profil ve Kapak Fotoğrafını Unutmayın: Pinterest profilinizi oluşturduktan sonra, muhakkak bir profil fotoğrafı ve kapak fotoğrafı yüklemelisiniz. Hesabınız ile ilgili, alâkalı profil ve kapak fotoğrafı seçmeniz elbette daha sağlıklı olacaktır.

2. Tüm Profil Bilgilerini Doldurmaya Çalışın: Profilinizi oluşturduktan sonra, web sitesi, açıklama v.b. tüm kısımları doldurduğunuzdan emin olmalısınız. Bu alanlara doğru bilgiler vermeye özen gösterin. Ayrıca, mevcut ise web sitenizi hesabınıza bağlamayı da düşünmelisiniz.

3. Düzenli Paylaşım Yapmalısınız: Pinterest hesabınızı güncellerken, bir gün çok paylaşım yapıp, diğer günleri boş geçmemelisiniz. Takipçi sayısını belirli bir seviyede tutmak için, paylaşımlarınızı düzenli aralıklarla yapın ve kullandığınız görsellerin yüksek kalitede ve önerilen boyutlarda olmasına da dikkat edin.

4. Diğer Hesapları Takibe Alın: Hesabınızın içeriği ile alâkalı olduğunu düşündüğünüz diğer hesapları da takibe almaktan çekinmeyin. Böylelikle, bir etkileşim yaratabilir, takipçi sayınızı da bu şekilde artırabilirsiniz. Benzer hesaplardaki paylaşımları beğenebilir ve hatta yorumlar da göndererek, fark edilmeye çalışabilirsiniz.

5. Yorumları Yanıtsız Bırakmayın: Hesabınızdaki paylaşımlarınıza gelen yorumları, mutlaka yanıtlamaya çalışın. Bu durum, takipçilerinize değer verdiğinizin bir göstergesi olacaktır. Takipçileriniz ile etkileşimde bulunmak, hesabınızın güvenilir ve kaliteli olduğu düşüncesini doğurabilecektir.

Pinterest takipçi artırma konusunda sizlerle beş önemli gördüğümüz maddeyi paylaşmaya çalıştık. Pinterest hesabı büyütmek istiyorsanız, yukarıdaki adımları da göz önünde bulundurabilirsiniz. Sizin bu yönde farklı görüş, fikir ve tavsiyeleriniz de var ise, yorum göndererek herkes ile paylaşmayı düşünebilirsiniz.