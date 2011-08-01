Pinterest için oluşturduğunuz birden fazla hesabınız olabilir. Bu hesaplar arasında geçiş yapmak için ise sürekli ilgili hesabınıza giriş ve çıkış yapmanıza gerek bulunmamakta olup, Pinterest ile dilerseniz birden fazla hesabınızı yönetmeniz mümkün kılınmıştır. Pinterest birden fazla hesap yönetmek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Twitter Birden Fazla Hesap Yönetme Nasıl Yapılır?

Pinterest Birden Fazla Hesap Yönetme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Hesap ekle bağlantısına tıklıyoruz.

2) Ardından Hesabı bağlama butonu ile diğer hesabınıza giriş yapabilirsiniz.