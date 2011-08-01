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phpMyAdmin ile Tüm Değişken ve Değerlerini Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:30 - Tarih: 12 Şubat 2021 - Yorum: 0

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phpMyAdmin ile Tüm Değişken ve Değerlerini ÖğrenelimBir önceki içeriğimizde sizlerle, MySQL'deki değişkenlerin değerini öğrenmek için ilgili sorgu hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Ancak dilerseniz, phpMyAdmin ile de tüm depolama motorlarına ait değişkenleri görüntüleyebilir ve bu değişkenlere ait değerleri görüntüleyebilirsiniz. Bu işlem için, alan adınızın phpMyAdmin sayfasına girdikten sonra, Değişkenler adlı bölümüne giriş yapmanız yeterli olacaktır. Karşınıza tüm değişkenler ve sağ tarafta ise sahip oldukları değerler çıkacaktır. İlgili bölüme ait görsel ise aşağıda yer alıyor.

AYRICA: phpMyAdmin'de Varsayılan Tema Nasıl Değiştirilir?

phpMyAdmin ile Tüm Değişken ve Değerlerini Öğrenelim

phpMyAdmin ile Tüm Değişken ve Değerlerini Öğrenelim

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