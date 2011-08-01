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MySQL'deki Değişkenlerin Değerini Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:00 - Tarih: 11 Şubat 2021 - Yorum: 0

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MySQL'deki Değişkenlerin Değerini Öğrenme Nasıl Yapılır?Veritabanınızın sağlıklı çalışabilmesi için, mevcut MySQL değişkenlerine ait değerlerin nasıl olduğu yönünde inceleme yapmanız gerekebilir. Veya my.cnf dosyası ile güncellediğiniz bir değişkenin değerini, phpMyAdmin ile kontrol etmeniz de gerekebilir. Bunun için ise, phpMyAdmin > SQL sekmesinde iken aşağıdaki sorguyu, kırmızı alanı güncelleyerek, çalıştırmanız yeterli olacaktır.

AYRICA: MySQL'de "Aborted_clients" Artışı ve Çözüm Yöntemi

MySQL'deki Değişkenlerin Değerini Öğrenme Nasıl Yapılır?

SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'degisken';


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