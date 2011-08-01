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MySQL'de "Aborted_clients" Artışı ve Çözüm Yöntemi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:30 - Tarih: 08 Şubat 2021 - Yorum: 0

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MySQL'de "Aborted_clients" Artışı ve Çözüm YöntemiVeritabanı performansı için, phpMyAdmin bölümündeki uyarıları dikkate almakta fayda var. Örneğin, MySQL'de Aborted_clients artışı yaşıyor olabilirsiniz. Bunun sebebi, mevcut bağlantıların düzgün, doğru bir şekilde kapatılmadığı için, iptal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunu etkileyen parametreler ise, wait_timeout ve interactive_timeout parametreleridir. İlgili süre (saniye olarak) az ise, bu durum da, düzgün kapatılmayan bağlantıların iptal edilmesini sağlayabilmektedir. Bu yüzden, my.cnf dosyasına aşağıdaki değerleri tanımlamayı düşünebilirsiniz.

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MySQL'de "Aborted_clients" Artışı ve Çözüm Yöntemi

wait_timeout=86400
interactive_timeout=86400

Not: Aborted_clients artışı yukarıdaki tanımlamalara rağmen devam ediyor ise, max_allowed_packet parametresine ait değerin düşük olmasından kaynaklanabilir. Dolayısı ile, max_allowed_packet parametresinin değerini de artırıp, my.cnf dosyasına tanımlamanız bu yönde yeterli olacaktır. Örnek bir tanımlama ise hemen aşağıda yer almaktadır.

max_allowed_packet=512M


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