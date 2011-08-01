Veritabanı performansı için, phpMyAdmin bölümündeki uyarıları dikkate almakta fayda var. Örneğin, MySQL'de Aborted_clients artışı yaşıyor olabilirsiniz. Bunun sebebi, mevcut bağlantıların düzgün, doğru bir şekilde kapatılmadığı için, iptal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunu etkileyen parametreler ise, wait_timeout ve interactive_timeout parametreleridir. İlgili süre (saniye olarak) az ise, bu durum da, düzgün kapatılmayan bağlantıların iptal edilmesini sağlayabilmektedir. Bu yüzden, my.cnf dosyasına aşağıdaki değerleri tanımlamayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: MySQL'de Manuel Oluşturulan Index Nasıl Silinir?

MySQL'de "Aborted_clients" Artışı ve Çözüm Yöntemi

wait_timeout=86400

interactive_timeout=86400

Not: Aborted_clients artışı yukarıdaki tanımlamalara rağmen devam ediyor ise, max_allowed_packet parametresine ait değerin düşük olmasından kaynaklanabilir. Dolayısı ile, max_allowed_packet parametresinin değerini de artırıp, my.cnf dosyasına tanımlamanız bu yönde yeterli olacaktır. Örnek bir tanımlama ise hemen aşağıda yer almaktadır.