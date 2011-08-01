MySQL index ekleme konulu bir önceki içeriğimizde, veritabanına index ekleme işleminin nasıl yapılabileceğine yönelik bilgi vermiştik. Şimdi ise, MySQL index silme işlemi hakkında bilgi vermek istiyoruz. Eğer ki gerekli olmayan, performansı düşüren veya yanlışlıkla eklediğinizi düşündüğünüz bir index var ise, bu index güvenli bir şekilde kaldırılabilir. MySQL index kaldırmak için ise, aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz. İlgili kırmızı alanları ise mevcut index ve tablo yapınıza göre güncellemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: MySQL Query Cache Nedir? SQL Sorgularını Hızlandırmak

MySQL'de Manuel Oluşturulan Index Nasıl Silinir?

DROP INDEX index_adi ON tablo_adi

Not: Eklenen indexler görünmediği için, kaldırdıktan sonra da yalnızca tablo boyutu düşebilecektir. Dolayısı ile index yapısının kalktığından bu şekilde emin olabilirsiniz. Ek olarak, index kaldırma işleminden sonra, sorunsuz olarak index kaldırma işleminin tamamlandığından emin olmak için, buradaki içeriğimizde yer alan ilgili sorguyu da çalıştırabilirsiniz.