MySQL Index ekleme işleminden önce, bu işlemin neden yapıldığını açıklayalım. Veritabanı sorgularını hızlandırmak için index ekleme işlemi gerçekleştirilmekte olup, böylelikle ilgili sorgular çağırıldığında daha hızlı sorgu gösterimi sağlanabilmektedir. Birçok CMS (İçerik Yönetim Sistemi) yazılımı da tablo sütunları için sorguların daha hızlı gelebilmesi için bu aksiyonu almaktadır. Peki, MySQL index ekleme nasıl yapılır? Gerekli gördüğünüz tablo sütunlarına index eklemek için, aşağıdaki örnek sorguyu kullanabilirsiniz. Elbette kırmızı alanları kendi veritabanınıza göre güncellemeyi unutmayınız.

AYRICA: MySQL Tablo Index Yapısı Nasıl Görüntülenir?

MySQL Index Ekleme Nasıl Yapılır? Neden Kullanılır?

CREATE INDEX indexadi ON tabloadi (sutun1, sutun2);

Veritabanı index ekleme işlemi, yalnızca gerekli olduğu yerlerde kullanılmalıdır. Aşırı derecede fazla index eklemenin mevcut performansı artırmak yerine, daha da düşürebileceğini hatırlatmamıza izin veriniz.