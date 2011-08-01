MySQL yönetimi için en ideal yazılımlardan biri olan phpMyAdmin ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, phpMyAdmin sürüm öğrenme hakkında bilgi edinmiştik. Şimdi ise, phpMyAdmin tema değiştirme yönünde bilgi ediniyor olacağız. Varsayılan tema yerine mevcut temalar arasından bir seçim yapabilirsiniz. Bunun için ise, phpMyAdmin ana sayfasındaki Tema adlı açılır menü ile mevcut temalar arasından seçim yapılabilmekte olup, ilgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: phpMyAdmin MySQL Performans Uyarılarını Dikkate Alalım

phpMyAdmin'de Varsayılan Tema Nasıl Değiştirilir?