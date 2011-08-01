Birçok web geliştiricisi MySQL yönetimi için online olarak phpMyAdmin kullanmaktadır. Dolayısı ile bu yönde phpMyAdmin için gelen güncellemeleri düzenli olarak yapmakta fayda var. Zaten Plesk firması da, güncelleme geldikçe, Plesk ile uyumlu olduğu zaman kullanıcılarına da bu güncellemeleri sunmaktadır. Peki, phpMyAdmin sürüm öğrenme nasıl yapılır, bunu biliyor muydunuz? Dilerseniz Plesk'te kurulu olan phpMyAdmin uygulamasının sürümünü yine phpMyAdmin'in ana sayfasındaki sağ alt menü ile kontrol edebilmektesiniz. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: phpMyAdmin MySQL Performans Uyarılarını Dikkate Alalım

Plesk'te phpMyAdmin Sürümü Nasıl Öğrenilir?